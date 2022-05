Post Malone en zijn vriendin verwachten hun eerste kind samen. De 26-jarige zanger vertelt aan TMZ dat hij "uitkijkt naar het volgende hoofdstuk in zijn leven".

"Ik ben nog nooit zo gelukkig geweest als nu en kan me niet heugen wanneer ik verdrietig was. Het is tijd om goed voor mezelf, mijn lichaam, mijn familie en vrienden te gaan zorgen en elke dag zoveel mogelijk liefde te verspreiden", aldus Malone, wiens echte naam Austin Richard Post is.

Onlangs maakte de muzikant bekend dat op 3 juni zijn nieuwe album Twelve Carat Toothache verschijnt.