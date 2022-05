Toprak Yalçiner is zwanger van haar tweede kind, maakt de 34-jarige actrice dinsdag bekend op sociale media.

Met twee foto's van haar gezin maakt Yalçiner het babynieuws bekend. "Begin september krijgen wij een leuk nieuw mensje erbij", laat de actrice weten.

Samen met haar partner, horecaondernemer Mats van der Sluijs, heeft Yalçiner al een zoon: Miro Cem. Die werd in juli 2018 geboren. Of hij een broertje of zusje krijgt, heeft de voormalige Goede Tijden, Slechte Tijden-actrice nog niet bekendgemaakt.

Yalçiner had recent een rol in de vorige week gestopte jeugdserie SpangaS: De Campus.