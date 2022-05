Ruben Bontekoe, de man van Nikkie Plessen, vindt dat hij niets verkeerd heeft gedaan toen hij hun zevenjarige zoon Alain naast hem achter de stuurknuppel van Plessens privévliegtuig zette. Dat zegt hij tegen RTL Boulevard. De foto die Plessen daarvan plaatste in haar Instagram Stories leidde tot ophef.

Plessen verwijderde het bericht toen luchtvaartjournalist Menno Swart de foto op Twitter zette. Hij wees erop dat het verboden is om een kind plaats te laten nemen achter de stuurknuppel. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) kondigde vervolgens aan een onderzoek in gang te zetten.

Bontekoe laat in een lange verklaring weten dat hij op de betreffende privévlucht met een copiloot vloog. Tijdens het nemen van de foto van zijn zoontje had "deze collega de controle over het vliegtuig". "Daarna is mijn zoontje weer achter in de cabine gaan zitten en heb ik de controle over het vliegtuig weer overgenomen."

Daarnaast werd de foto volgens Bontekoe genomen in een zogenoemde non critical phase of flight. "Dat betekent dat op dat moment geen bijzondere extra aandacht van de vlieger is vereist, zoals bij de start of de nadering."

'Hou mij altijd aan alle veiligheidsregels'

Hij zegt verder dat hij het onderzoek van de ILT afwacht. "Mochten zij van mening zijn dat ik wel een vliegregel heb overtreden, dan zal ik dat zeker van ze vernemen en dan gaan wij in gesprek."

Bontekoe laat ook weten dat hij al zo'n twintig jaar vliegervaring heeft "zonder enig incident of zelfs enig rapport". "Ik neem vliegveiligheid uitermate serieus en hou mij altijd aan alle veiligheidsregels."

Verwijzend naar de tweet die Swart plaatste, meldt Bontekoe: "Ik ga verder niet in discussie met allerlei 'pseudo-experts' op sociale media."