Thomas van der Vlugt, de StukTV-presentator die de afgelopen tijd de rol van Bachelor had in het gelijknamige programma, is nog steeds samen met kandidate Merel. Zij kreeg in de finale de laatste roos uit handen van de 29-jarige Van der Vlugt.

In de reünieaflevering vertelt het koppel nog steeds erg verliefd te zijn. Volgens Van de Vlugt is "het liefdesavontuur met 100 procent geslaagd".

De opnames van De Bachelor vonden in het najaar van 2021 plaats. De twee moesten hun relatie daarna een paar maanden geheim houden. In de slotaflevering, vanaf woensdag te zien op Videoland, worden beelden getoond van vakanties die de presentator en Merel onlangs hebben beleefd. Zo zijn ze samen op wintersport geweest en hebben ze een trip naar Parijs gemaakt.

Ook hebben ze elkaars vrienden en familie inmiddels ontmoet. Het is voor het eerst sinds de herstart van het programma dat de Bachelor in Nederland ook daadwerkelijk een liefde overhoudt aan de show. Eerdere kandidaten Gaby Blaaser en Tony Junior bleven niet samen met de kandidaat die zij uiteindelijk kozen.

De laatste aflevering van de Vlaamse Bachelor werd vorige week uitgezonden. Daarin was Temptation Island-deelnemer en influencer Fabrizio Tzinaridis de Bachelor. Inmiddels is duidelijk dat hij niet meer samen is met de Nederlandse Madieke. Wel is hij aan het daten met de Vlaamse Margaux, die verliezend finalist was in het liefdesprogramma. De twee spreken nog niet van een relatie.