De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) start een onderzoek naar aanleiding van een foto die Nikkie Plessen onlangs plaatste op Instagram. Hierop is te zien dat haar zevenjarige zoon Alain naast haar man Ruben Bontekoe achter het stuur zit van haar privévliegtuig.

"Altijd met papa vliegen", schreef de modeondernemer in het bijschrift van de foto, die op 30 april werd geplaatst. Het privévliegtuig was op het moment onderweg naar Ibiza.

De ILT bevestigt na berichtgeving door Shownieuws aan NU.nl dat het onderzoek in gang wordt gezet. "Eerst zullen de feiten en omstandigheden moeten worden vastgesteld. Aan de hand daarvan wordt bepaald of er actie moet worden ondernomen en zo ja, tegen wie en op welke wijze", laat een woordvoerder weten. Het is nog niet bekend op welke termijn dit duidelijk wordt.

Plessen verwijderde het bericht toen luchtvaartjournalist Menno Swart de foto op Twitter zette. Hij wees erop dat het verboden is om een kind plaats te laten nemen achter het stuur.

Plessen en ondernemer Bontekoe zijn samen sinds 2003. Ze hebben twee kinderen: Jolie (2010) en Alain (2014).