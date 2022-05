De familie Kardashian/Jenner hoeft geen schadevergoeding te betalen aan Blac Chyna. De jury in de rechtszaak die zij had aangespannen oordeelde maandag dat er niet genoeg bewijs is dat de familie zich bemoeid heeft met haar televisiecontract en geruchten over haar heeft verspreid.

Chyna sleepte de familie van haar ex-verloofde Rob Kardashian voor de rechter omdat zij haar televisiecarrière zouden hebben kapotgemaakt. De influencer was in 2016 samen met Rob te zien in realityshow Rob & Chyna, een spin-off van Keeping Up With the Kardashians. Daarvan zou volgens Chyna een tweede seizoen komen, maar de familie Kardashian/Jenner zou dit na haar breuk met Rob hebben tegengehouden.

Chyna, die eigenlijk Angela White heet, klaagde Kim en Khloé Kardashian en Kris en Kylie Jenner aan voor 100 miljoen dollar. De rechter besloot afgelopen week al dat Kim niet langer deel uitmaakte van de zaak. Volgens NBC News concludeerde de jury maandag dat er niet genoeg bewijs is dat Khloé, Kris en Kylie geruchten hebben verspreid over agressief gedrag door Chyna en dat nergens uit is gebleken dat de familie zich heeft bemoeid met het contract dat Chyna had met realityzender E!.

Khloé, Kris en Kylie waren niet aanwezig bij de uitspraak. Toen hun advocaat werd gevraagd waar zij waren, antwoordde hij volgens TMZ dat ze "op een of ander gala" waren, refererend naar het Met Gala in New York.