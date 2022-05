De politie van Amsterdam heeft een medewerker op non-actief gesteld omdat deze persoon mogelijk informatie over Lil Kleine heeft gelekt naar een juicekanaal. Dat bevestigt een woordvoerder maandag na berichtgeving van Shownieuws.

Lil Kleine, wiens echte naam Jorik Scholten is, werd in februari aangehouden nadat hij zijn toenmalige verloofde Jamie Vaes mishandelde aan de Prinsengracht in Amsterdam. Hij bracht een nacht door in de gevangenis.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij nieuws over Lil Kleine

Juicekanaal Reality FBI publiceerde kort daarna screenshots van gesprekken via berichtenapp Snapchat. Daarin lijkt een politiemedewerker te vertellen hoe de rapper "zich nu moet voelen in de cel".

Het is voor mensen werkzaam binnen de politie niet toegestaan om dit soort informatie met derden te delen. De afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) doet onderzoek naar de zaak. In afwachting van dat onderzoek is de medewerker dus geschorst.

De woordvoerder kon omwille van het onderzoek niet bevestigen dat het om screenshots van het Snapchatgesprek gaat en dat deze gelekt zouden zijn naar Reality FBI. Ook over de inhoud kan ze niets zeggen, behalve dat het inderdaad informatie over de rapper betreft.