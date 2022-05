Gwyneth Paltrow werd vlak na de uitvaart van haar vader een keer wakker en dacht toen dat ze een hartaanval kreeg. Dat vertelt de actrice in de podcast Wylde Moon.

In 2002 overleed Paltrows vader Bruce op 58-jarige leeftijd aan de gevolgen van keelkanker. "Ik verloor mijn vader aan kanker toen ik dertig was. Het wordt heel abstract naarmate de jaren voorbijgaan. Je raakt steeds verder verwijderd van het laatste belletje, het laatste etentje en de laatste omhelzing die je met hem had", vertelt ze.

Paltrow had van tevoren nooit verwacht dat het rouwproces zo heftig kon zijn en dat het ook voor fysieke pijn zou zorgen. "Na de begrafenis werd ik eens midden in de nacht wakker. Ik dacht dat ik een hartaanval had", zegt de 49-jarige actrice.

"De enige reden dat ik het noodnummer niet belde, was omdat ik niet wist dat het in Engeland 999 was. Ik dacht echt dat ik doodging." De actrice woonde destijds in Londen.