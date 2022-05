Als klein jongetje speelde Jan Smit (36) al bij FC Volendam, de club van de plaats waar hij geboren is en nog steeds woont. De zanger is benoemd tot voorzitter van de club, zo werd maandag bekend. Hoe kreeg hij zo'n topfunctie bij zijn favoriete voetbalteam?

Als kind voetbalt Smit al bij het jeugdteam van FC Volendam en is hij groot fan van de club. Als hij elf jaar is, wordt hij voorgesteld aan de Volendamse voetballer Wim Jonk (nu trainer van de club). De twee blijven bevriend en Smit komt regelmatig bij Jonk over de vloer.

In mei 2009, Smit is dan 23 jaar, wordt bekend dat hij een van de nieuwe sponsoren wordt van FC Volendam. Dat doet hij samen met Nick & Simon en de 3J's. Samen organiseren ze een groot concert in het stadion om de club weer meer bekendheid te geven. FC Volendam is op dat moment gedegradeerd in de eredivisie en kan dus wel een boost gebruiken. De zangers zijn op dat moment al ambassadeurs van de Kids Club van FC Volendam. "Volendam zit in mijn hart. Ik woon ook zo ongeveer op het stadion, dus ik ben hier elke week te vinden", vertelt Smit in gesprek met Het Parool. De concerten worden vanaf dat moment vaker georganiseerd.

Vier jaar later, in 2013 treedt Smit toe tot het bestuur van FC Volendam. Vanaf dat moment draagt hij verantwoordelijkheid voor de algemene zaken van de club. "Vanwege mijn netwerk kan ik ondersteunend zijn bij sponsoring, maar ook bij pr, communicatie en allerlei andere zaken", aldus Smit in De Telegraaf. Op dat moment was hij achter de schermen al vaker betrokken bij het reilen en zeilen van FC Volendam. Hij merkte dat er verandering nodig was, omdat het bestuur van de club er toen al dertien jaar zat.

Met trainer Wim Jonk in 2021. Met trainer Wim Jonk in 2021. Foto: Jan Smit/FC Volendam/Rene Bouwman

De artiest steekt er behoorlijk wat tijd in. Eigenlijk te veel, merkt hij in 2019 en daarom kort hij de uren die hij besteedt aan de club wat in. "Ik ben vorig jaar wel een beetje omgevallen. Zeker toen Team Jonk (Wim Jonk, trainer van de club red.) hier kwam, moest er zoveel gebeuren dat ik zeker tien uur per dag met Volendam bezig was", zegt hij in een interview met Radio 1.

Er is best wat kritiek op de rol van Smit. Critici vinden dat een zanger niks te zoeken heeft in het voetbal. In hetzelfde interview vertelt Smit dat hij de twee zaken gescheiden houdt van elkaar. "Als ik hier ben, ben ik gewoon hét bestuurslid", zegt de Volendammer. "Als er publiek is en mensen mij voor het eerst zien en op de foto willen, dan word ik ermee geconfronteerd. Maar verder voel ik mij hier niet anders dan iemand anders."

Smit benadrukt bovendien dat hij zich "met alles bemoeit, behalve met het voetbal". "Ik kom ook nooit in de kleedkamer. Daar heb ik niks te zoeken. Ik vind het ook raar als een voorzitter of bestuurslid vindt dat hij daar thuishoort. Daar ben ik niet voor aangesteld. Ze zien me aankomen zeg", aldus Smit in gesprek met de NOS. Hij houdt zich vooral bezig met het enthousiasmeren van anderen om te investeren in FC Volendam. En zelf steekt hij ook geld in de club.

Eind 2021 treedt Smit toe als commercieel directeur van FC Volendam. "Ik zing al heel lang, maar mijn hart ligt bij het voetbal", vertelt de zanger in Goedemorgen Eredivisie van sportzender ESPN. "Waarom zou ik niet mijn hart volgen en mijn grootste passie najagen en dat is uiteindelijk FC Volendam verder helpen." Directie-ervaring heeft Smit niet, maar dat ziet hij niet als een obstakel. "Ik verkoop mezelf al 25 jaar. En ik denk dat we FC Volendam ook aardig in de markt zetten, dus dat vind ik niet zo spannend."

Een half jaar later schuift Smit door in de organisatie: hij wordt per 1 juli voorzitter van de club en volgt hiermee Piet Kemper op. Een snelle stap die hij niet had voorzien. "Hoewel dit niet mijn plan was, ben ik dáár voor de club waar de club mij nodigt denkt te hebben", zegt Smit maandag op de website van FC Volendam. "Volgend jaar vier ik hier mijn tienjarig jubileum, dan is dit maar het toetje."