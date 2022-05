De sterren liggen bijkans voor hun brievenbus te wachten op hun uitnodiging voor het jaarlijkse Met Gala, maar lang niet iedereen is welkom. Waarom wil iedereen zo graag bij het gala aanwezig zijn en hoe bepaalt organisator Anna Wintour wie er op de exclusieve gastenlijst komt?

Het Met Gala wordt jaarlijks georganiseerd in het Metropolitan Museum of Art in New York en is dit jaar op 2 mei. Wintour, hoofdredacteur van Vogue, bepaalt de dresscode. Dit jaar is dat Gilded Glamour, verwijzend naar The Gilded Age (Het Vergulde Tijdperk), de periode tussen 1870 en 1900.

Wintour houdt de touwtjes stevig in handen en bemoeit zich met elk detail van het Met Gala. Zo moet elke gast de gekozen outfit vooraf door haar laten goedkeuren. Door mensen die jarenlang met haar werken, wordt zij omschreven als een veeleisende perfectionist die de organisatie van het gala met militaire precisie uitvoert. Haar voormalig assistent Lauren Wiesberger schreef er het later verfilmde boek The Devils Wears Prada over, dat deels gebaseerd is op haar ervaringen met Wintour.

Wel of geen Kardashians?

Maar hoe komt de gastenlijst tot stand? Wintour selecteert haar gasten op basis van succes, macht en creativiteit. Het moeten personen zijn die relevant en populair zijn, de echte A-list celebrities. Tot de beroemdste mensen ter wereld behoren, is soms niet genoeg om ook daadwerkelijk uitgenodigd te worden.

Zo was Kim Kardashian jarenlang niet van de partij. Haar eerste Met Gala beleefde ze als de introducé van haar toenmalige partner Ye in 2013. Haar eerste eigen uitnodiging ontving ze in 2014. Hoewel halfzussen Kendall en Kylie Jenner al een paar keer van de partij waren, zijn Khloe en Kourtney Kardashian nog nooit uitgenodigd. Volgens geruchten zou dit jaar het eerste jaar zijn dat alle Kardashian-Jenner-zussen het evenement bezoeken.

Niet alle Kardashian-familieleden worden uitgenodigd voor het Met Gala, maar Kris, Kendall en Kylie Jenner en Kim Kardashian waren in 2019 wel van de partij. Niet alle Kardashian-familieleden worden uitgenodigd voor het Met Gala, maar Kris, Kendall en Kylie Jenner en Kim Kardashian waren in 2019 wel van de partij. Foto: BrunoPress

Entreekaartje van 35.000 dollar

Het gala heeft als doel geld in te zamelen voor het museum. Voor gasten betekent het dat zij, nadat ze door de strenge selectie heen zijn gekomen, zo'n 35.000 dollar mogen aftikken voor een toegangskaartje. Dit geldt overigens niet als je wordt uitgenodigd door een van de ontwerpers die een tafel heeft bij het evenement. In ruil voor het dragen van een creatie van deze designer, krijg je dan toegang tot het evenement.

Acteurs, artiesten, modellen en ook vooral ontwerpers willen graag gezien worden op het Met Gala, omdat het een van de meest besproken mode-evenementen van het jaar is waar de succesvolste mensen van het moment samenkomen. Het gala wordt niet voor niets weleens The Oscars of the East Coast genoemd.

Sterren gebruiken hun moment op de rode loper bij het Met Gala geregeld om een statement te maken. Zo bracht Nikkie de Jager vorig jaar met haar jurk een eerbetoon aan de Amerikaanse activist en dragqueen Marsha P. Johnson. Op haar jurk droeg De Jager de bekende quote van Johnson 'Pay it no mind'.

Nikkie de Jager bracht bij het Met Gala van 2021 een eerbetoon aan lhbtiq+-activist Marsha P. Johnson. Nikkie de Jager bracht bij het Met Gala van 2021 een eerbetoon aan lhbtiq+-activist Marsha P. Johnson. Foto: Getty Images

Scarlett Johansson droeg in 2018 een jurk van het modehuis Marchesa, opgericht door Georgina Chapman, de ex-vrouw van Harvey Weinstein. Het merk, dat veel werd gedragen door sterren op premières en bij awardshows, werd in de ban gedaan zodra de MeToo-beschuldigingen tegen Weinstein openbaar werden. Johansson was de eerste vrouw die weer Marchesa droeg. Zo wilde ze de vrouwen achter het merk steunen.

Het gala wordt dit jaar gehost door Blake Lively en haar man Ryan Reynolds, samen met actrice Regina King en acteur en componist Lin-Manuel Miranda. Je kunt de avond live volgen via een livestream van Vogue.