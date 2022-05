De Amerikaanse rapper DaBaby heeft een boete gekregen voor het aanvallen van een man die zijn filmset op liep. De dertigjarige rapper sloeg de verhuurder van het huis waar hij filmde in december vorig jaar neer.

Volgens Jonathan Lyndale Kirk, zoals DaBaby voluit heet, verstoorde de verhuurder van de set het opnameproces. De man, die Gary Pagar heet, heeft volgens TMZ ernstige verwondingen overgehouden aan het incident.

Pagar diende in februari een aanklacht in waarin hij uitlegde waarom hij het huis binnenkwam. Volgens hem was het de afspraak dat DaBaby maximaal twaalf gasten in huis had, maar dat bleken er uiteindelijk zo'n veertig te zijn.

Er ontstond een discussie, waarop DaBaby de man tegen de grond sloeg. Ook sloeg de rapper een tand uit de mond van de man. Een omstander filmde de situatie.

Het is niet de eerste keer dat de rapper betrokken is bij een geweldsincident. Regelmatig komt DaBaby om deze reden in het nieuws, zo ook vorige week toen hij iemand van zijn eigen crew een stomp in het gezicht gaf. Half april schoot hij een indringer die zijn landgoed betrad in zijn been.