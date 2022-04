Oprah Winfrey is tijdens de coronacrisis 322 dagen achter elkaar haar huis niet uitgekomen uit angst om het coronavirus op te lopen. Dat vertelt de 68-jarige presentatrice in een interview met The Los Angeles Times.

"Ik ben 322 dagen mijn huis niet uit geweest. Letterlijk het huis niet uit", aldus de presentatrice. Volgens Winfrey lachten zelfs haar eigen vrienden haar uit omdat ze "zo voorzichtig is geweest".

Ondanks haar isolement kon Winfrey zich goed aanpassen aan het alleen zijn. "Ik heb tijd voor mezelf kunnen nemen die ik normaal niet heb. Normaal gesproken ben ik altijd bezig. Nu had ik rust. Ik had mazzel dat ik mezelf heb kon terugtrekken, aangezien velen zich zorgen maakten over hun financiële zekerheid."

Ook miste Winfrey het niet om met andere mensen te zijn. "Ik denk dat dat komt doordat ik tijdens mijn show elke dag honderden mensen zag. Ik schudde handen, deelde handtekeningen uit, maakte selfies met ze. Dat heb ik nu bijna een jaar niet gedaan en dat was best fijn."