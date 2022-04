Kees Tol probeert zijn woonplaats Volendam te mijden als hij een date heeft. "Als ik op zaterdagavond hier met een jongen op de Dijk ga lopen, weet iedereen het en dan is het meteen ook een ding", zegt Tol in de Telegraaf-bijlage Vrouw.

Om die reden datet de veertigjarige presentator liever buiten Volendam. "Puur alleen om eerst voor mezelf uit te zoeken of ik iemand leuk vind."

Uit de kast komen in Volendam vond Tol "destijds wel een dingetje". "Ik had een bepaalde angst die nergens op gegrond was. Achteraf gezien had ik veel eerder uit de kast moeten komen, want dat is hier nooit een probleem geweest."

Tol is niet bang dat er foto's van hem opduiken als hij een feestje in Volendam heeft. "Volendammers doen dat niet. Als we een gezellig feestje hebben, hoeven we ons geen zorgen te maken dat we ineens ergens in de media opduiken. Ik ben er sowieso niet bang voor", aldus Tol.