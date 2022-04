Henk Krol (72) heeft in Mezza, het magazine bij het AD en bijbehorende regionale titels, een boekje opengedaan over zijn gezondheid. Zo heeft Krol een zwak voor de vanillemilkshakes van Kentucky Fried Chicken en wilde hij een paar jaar terug een maagballon om kilo's kwijt te raken. Hij bleek te oud.

"Boven de 65 kan dat niet meer. Schandalig: leeftijdsdiscriminatie", aldus het voormalig parlements- en Tweede Kamerlid Krol in de rubriek Hemd van het lijf.

Ook vertelt Krol over de operatie die hij kreeg toen hij vijftien jaar geleden darmkanker had. De kanker is weg, maar hij kijkt wel terug op een nare medische ervaring. "Na de operatie wilden mijn darmen niet op gang komen. Ik werd een soort skippybal, zieker en zieker. Plots gingen mijn darmen lopen. Het was een smerige bedoening. Ik schaamde me, maar het personeel zei: gefeliciteerd meneer Krol, nu is het goed."

Zijn voorliefde voor Mexicaanse smartlappen en zijn honger naar nieuws zorgen bij Krol voor ontspanning en verwondering. Hij is een groot liefhebber van de Mexicaanse zanger Juan Gabriel. Ook kijkt hij via een schotelverbinding naar de Russische televisie. "Met verbazing, maar ik wil het zelf gezien hebben. Ik volg het in het Engels én Russisch, want dat laatste versta ik ook een beetje. "