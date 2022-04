Yvonne Coldeweijer moet een publicatie rectificeren waarin ze Samantha Steenwijk beschuldigt van het stiekeme gebruik van illegale en gevaarlijke afslankpillen. Ook moet de eigenaresse van het juicekanaal Life of Yvonne opdraaien voor de proceskosten die een kleine 2.500 euro bedragen. Dat heeft de rechter vrijdag bepaald.

Coldeweijer moet van de rechter op zowel Instagram als in haar eerstvolgende video op YouTube een vooraf opgestelde rectificatie plaatsen. Als zij dit niet binnen de gestelde termijn na de uitspraak doet, dan volgt een dwangsom van 1.000 euro per dag. De eveneens geëiste schadevergoeding van 5.000 euro hoeft Coldeweijer van de rechter niet te betalen.

Coldeweijer plaatste een video op YouTube over Steenwijk en de manier waarop zij is afgevallen. De zangeres zegt zelf dat ze gewicht is kwijtgeraakt met paardrijden en door kleinere porties te eten. Volgens Coldeweijer heeft Steenwijk gebruikgemaakt van illegale dieetpillen. Haar verhaal baseerde ze op de getuigenis van twee bronnen, vertelde Coldeweijer later. Daarbij heeft ze geen wederhoor gepleegd, gaf ze ook toe.

De video waarin Coldeweijer haar beweringen deed, is allang offline en ze heeft ook een rectificatie geplaatst. Dat bleek niet voldoende. De rectificatie zou niet volgens de afspraken zijn geplaatst, en dus wilde Steenwijk dat Coldeweijer dat nogmaals doet. Ook eiste de zangeres 5.000 euro schadevergoeding.

Coldeweijer reageert op Instagram op de uitspraak van de rechter en zegt dat ze de uitspraken over Steenwijk zal rectificeren. Ze is blij dat ze nu een "duidelijke handleiding heeft gekregen voor haar juice. Ik hoef van de rechter geen sluitend bewijs te leveren, maar het enkel aannemelijk te maken. Ook hoef ik geen hoor- en wederhoor toe te passen, voor ik mijn juice breng. Dat mijn bronnen zijn beschermd omdat ik wel degelijk onderdeel ben van de pers, is heel erg belangrijk voor mij en een overwinning voor alle juicekanalen."

De roddelvlogger zei eerder dat ze zich geen zorgen maakte over de uitspraak, zelfs als ze een rectificatie zou moeten plaatsen. "Iedereen weet nu dat als ik dat doe, ik het toch niet meen. Dus wat heeft ze te winnen?"

Steenwijk stelde 15 april in de rechtszaal dat de beweringen van Coldeweijer een "keiharde leugen" zijn. Ook is de zangeres van mening dat in de rechtszaal bleek dat Coldeweijer geen bewijs heeft voor haar beweringen.

In een eerdere versie van dit artikel stond dat Coldeweijer 5000 euro schadevergoeding moet betalen aan Coldeweijer, maar dit blijkt niet te kloppen. Coldeweijer moet alleen de proceskosten van 2500 euro betalen.