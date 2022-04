Geen van de wapens die woensdag bij een huiszoeking bij A$AP Rocky werden aangetroffen, is in november vorig jaar gebruikt bij de schietpartij waar de rapper bij betrokken zou zijn. Dat heeft de politie in Los Angeles vrijdag laten weten aan entertainmentsite TMZ.

De 33-jarige rapper werd op 20 april op het vliegveld van Los Angeles opgewacht door de politie. Hij werd gearresteerd vanwege mogelijke betrokkenheid bij de schietpartij van vorig jaar. Iemand zou hebben verklaard dat Rocky meerdere keren op hem geschoten heeft. De rapper werd na het betalen van een borgsom weer vrijgelaten.

De politiebron van TMZ heeft gezegd dat er inmiddels videobeelden van de schietpartij zijn opgedoken. Het is nog niet duidelijk of de rapper ook herkenbaar in beeld is.

A$AP Rocky heeft een relatie met zangeres Rihanna, die momenteel in verwachting is van hun eerste kind.