Blac Chyna klaagt de Kardashians aan, omdat zij er in 2017 voor zouden hebben gezorgd dat haar realityshow met haar toenmalige verloofde Rob Kardashian geen vervolg kreeg. Op haar beurt beschuldigt de familie Kardashian het model van bedreigingen en fysiek geweld. Alles wat je moet weten over de rechtszaak.

Blac Chyna eist een schadevergoeding van 100 miljoen dollar (94,6 miljoen euro) van de familie, omdat zij haar realityserie zouden hebben gedwarsboomd. Volgens het model heeft de familie zo'n hekel aan haar dat ze haar leven willen verpesten.

Begin 2016 maakten Chyna en Rob hun relatie bekend. Drie maanden later waren de twee verloofd en vertelden ze dat ze hun eerste kind verwachtten. Hun relatie werd van september tot december 2016 vastgelegd voor de E!-realityserie Rob & Chyna.

In 2017 zou een tweede seizoen van de show verschijnen. Maar het project werd on hold gezet, omdat Chyna en Rob uit elkaar gingen. De twee vochten ruzies meerdere malen uit via sociale media, waarbij Rob foto's van een vreemdgaande, naakte Chyna op zijn Instagram-account plaatste.

Later dat jaar klaagde Chyna de Kardashians aan wegens vermeende bemoeienis met de toekomst van haar realityshow. Ook beschuldigde ze Rob van huiselijk geweld. De familie reageerde met een eigen rechtszaak en beweerde dat Chyna Rob had aangevallen.

Kardashians verklaren over fysiek geweld richting Rob

Kris Jenner, Kim Kardashian, Khloé Kardashian en Kylie Jenner verklaarden eerder deze week over een voorval tussen Blac Chyna en Rob. Chyna zou hem onder meer met een pistool hebben bedreigd, met een metalen paal hebben geslagen en hem hebben willen wurgen met de kabel van een iPhone-oplader. Kris noemde dit "een moordaanslag" op haar zoon. Robs zussen zijn ook van mening dat Chyna "zeer gewelddadig, gevaarlijk en onberekenbaar is".

Lynne Ciani, de advocaat van Chyna, noemt de uitspraken enorm aangedikt. "Vergeet even dat dit een bekende familie is. Als iemand beweert door zijn verloofde met een metalen paal geslagen te zijn, maar daar verder geen zichtbare blauwe plekken of schrammen aan heeft overgehouden, er geen telefoontjes naar de politie zijn geweest en er niet eens een pleister aan te pas kwam, dan is die persoon niet bepaald geloofwaardig."

Chyna reageerde al eerder op de getuigenissen in de rechtbank. Zij verklaarde toen dat ze het pistool voor de grap op het hoofd van haar ex-verloofde richtte en dat het ook slechts een geintje was toen ze de kabel van een iPhone-oplader om zijn nek bond.

Kylie Jenner beschuldigt Chyna van bedreiging

De geschiedenis van de familie met Chyna is aardig gecompliceerd: Kylie Jenner had een relatie met rapper Tyga, met wie Chyna eveneens een kind heeft. In de tijd dat Tyga en Jenner een koppel waren, zou Chyna diverse appjes met dreigementen hebben gestuurd.

"Ik weet nog dat ik wakker werd en berichten met dreigementen van haar had gekregen. Ik weet het niet meer precies, maar er stonden duivelemoji's in en iets als: 'Ik tel de dagen af.' Of dat nou was omdat ze me zou gaan slaan, weet ik niet", zei Jenner volgens Rolling Stone in de rechtbank. De realityster heeft nooit aangifte gedaan van de bedreigingen, omdat ze ervan uitging dat Chyna op het moment van versturen drugs had gebruikt.

Kardashians vragen rechter om de zaak te beëindigen

De Kardashians hebben deze week een verzoek ingediend om de zaak te laten beëindigen. "De gedane beweringen zijn absurd", zegt Michael Rhodes, de advocaat van de familie.

Chyna heeft haar verklaring afgelegd en volgens Rhodes is er "geen aanvullend bewijs over de schade die ze zou hebben geleden". Chyna wil juist opnieuw een verklaring afleggen, omdat de naaktfoto's die tijdens haar getuigenis getoond werden haar verhaal zouden hebben "verpest". De rechter heeft dit verzoek afgewezen.