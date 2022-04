Blac Chyna mag niet opnieuw getuigen in de rechtszaak tegen de Kardashians. Dat heeft de rechter bepaald naar aanleiding van Chyna's verzoek. Volgens rechter Gregory Alarcon heeft Chyna al een verklaring van elf uur afgelegd en is dat genoeg tijd geweest om haar kant van het verhaal te vertellen. Dit meldt Page Six.

Chyna beweerde dat de van haar getoonde naaktfoto's, die getoond werden tijdens haar getuigenis, haar verhaal hebben "verpest". De Kardashians noemden haar poging om opnieuw te getuigen "een belachelijke en wanhopige truc".

Rechter Alarcon sprak ook de jury in deze zaak nog ferm toe en benadrukte dat ze alle getuigen apart moeten beoordelen, waarmee hij doelde op Kris Jenner, Kim Kardashian, Khloé Kardashian en Kylie Jenner. Elk van hen heeft volgens de rechter een aparte reden om het tweede seizoen van de realityshow Rob & Chyna te blokkeren en ze moeten dus ook niet als één groep worden beoordeeld.

Chyna eist schadevergoeding van 100 miljoen dollar

Chyna spande de rechtszaak tegen de familie aan omdat zij ervoor zouden hebben gezorgd dat de realityshow die ze met haar toenmalige verloofde Rob Kardashian maakte geen vervolg kreeg. Ze eist een schadevergoeding van 100 miljoen dollar.

Volgens Lynne Ciani, de advocaat van Blac Chyna, maken de Kardashians zich schuldig aan het beïnvloeden van juryleden. De advocaat vindt "dat de jury hun gezonde verstand moet gebruiken". Dit meldt The New York Post.

Kris Jenner, Kim Kardashian, Khloé Kardashian en Kylie Jenner getuigden over het voorval dat zich tussen Blac Chyna en Rob Kardashian zou hebben afgespeeld. Chyna zou Rob onder meer met een pistool hebben bedreigd, met een metalen paal hebben geslagen en hem hebben willen wurgen met het snoer van een iPhone. Kris noemde dit "een moordaanslag op mijn zoon". Robs zussen zijn ook van mening dat Chyna "zeer gewelddadig, gevaarlijk en onberekenbaar is".

Ciani noemt deze uitspraken enorm aangedikt. "Vergeet even dat dit een bekende familie is. Als iemand claimt geslagen te zijn met een metalen paal door zijn verloofde, maar daar verder geen zichtbare blauwe plekken of schrammen aan heeft overgehouden, er geen telefoontjes naar de politie zijn geweest en er niet eens een pleister aan te pas kwam, dan is die persoon niet bepaald geloofwaardig." Hiermee doelde de advocaat op de verklaring die Rob eerder had afgelegd over de moeder van zijn vijfjarige dochter Dream.