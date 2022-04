Willow Smith heeft als kind te maken gehad met een angststoornis. Hierbij voelde ze zich niet serieus genomen door haar moeder Jada Pinkett Smith, vertelt ze in Red Table Talk, de talkshow die Willow met haar moeder en oma maakt.

In de recentste aflevering van de talkshow sprak Smith met model Ireland Baldwin over het opgroeien met bekende ouders. Baldwin is de dochter van acteurs Kim Basinger en Alec Baldwin. Tijdens het gesprek spraken de twee over geestelijke gezondheid. Smith vertelt dat zij het in haar jeugd zwaar had, omdat haar moeder de angststoornis niet begreep.

"Mijn moeder heeft in haar jeugd zoveel meegemaakt, bijvoorbeeld vrienden die stierven aan een drugsverslaving of wapengeweld, en daardoor leek mijn probleem klein. Als kind was dat enorm frustrerend, omdat zij mijn emotionele

strijd niet zag", legt Smith uit.

Na een open gesprek realiseerde Pinkett Smith zich dat haar dochter gevoelens had die zij bij zichzelf herkende. Smith neemt het haar moeder niet kwalijk en vergeeft het haar. Pinkett Smith heeft naar eigen zeggen zelf ook jarenlang angsten ervaren, maar sprak zich daar niet over uit, omdat ze de gevoelens onderdrukte.