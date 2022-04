De politie van Los Angeles heeft bij een huiszoeking in de woning van A$AP Rocky meerdere wapens in beslag genomen. Het is niet duidelijk of hierbij ook het wapen is gevonden waarmee de Amerikaanse rapper zou hebben geschoten bij een schietincident in Hollywood in november vorig jaar, meldt TMZ donderdag.

De politie doet onderzoek naar de herkomst van de wapens. Ook wordt onderzocht of Rocky met een van de wapens daadwerkelijk heeft geschoten.

De rapper werd op 20 april op het vliegveld van Los Angeles opgewacht door de politie. Hij werd gearresteerd vanwege betrokkenheid bij de schietpartij vorig jaar. Een vermeend slachtoffer zou hebben verklaard dat Rocky meerdere keren op hem geschoten heeft. De rapper werd na het betalen van een borgsom weer vrijgelaten.

A$AP Rocky heeft een relatie met zangeres Rihanna, die momenteel in verwachting is van hun eerste kind.