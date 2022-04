Elon Musk zal toch niet in de rechtbank verschijnen om gehoord te worden in de rechtszaak die Johnny Depp heeft aangespannen tegen Amber Heard. De miljardair heeft een relatie gehad met de actrice en zou een verklaring afleggen, maar zijn advocaat heeft nu laten weten dat dat niet nodig is.

Musk heeft ruim een jaar een relatie gehad met Heard, kort nadat zij van Depp scheidde. De acteur beweerde echter eerder dat er sprake zou zijn geweest van een affaire, wat Heard altijd heeft ontkend. Musk zou getuigen, maar zijn advocaat heeft niet laten weten waarom daar nu geen sprake meer van is.

Depp klaagt Heard aan voor 50 miljoen dollar (47,5 miljoen euro), de actrice klaagt hem andersom aan voor 100 miljoen dollar. Beide partijen menen dat de ander geweld heeft gebruikt tijdens hun relatie, wat beide partijen ook weer tegenspreken. De rechtszaak in de Verenigde Staten kan via een livestream gevolgd worden en dat wordt van over de hele wereld gedaan.

De nu 36-jarige Heard ontmoette Musk (58) in 2013 tijdens de opnames van Machete Kills. De twee hielden daarna contact, maar tot een relatie kwam het pas veel later. In april 2017 maakten ze bekend een koppel te vormen, maar toen zou het al een tijdje serieuzer zijn geweest tussen de twee. Enkele maanden later was de relatie alweer voorbij.

Volgens The New York Post zou ook James Franco, die eveneens op de getuigenlijst stond, niet meer gehoord worden.