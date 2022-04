Rachel Hazes wil via de rechter vijf getuigen horen over de manier waarop haar belangen via een volmacht zijn behartigd tijdens een inzinking in 2016. Dat heeft haar raadsman Royce de Vries dinsdag voor de rechtbank Amsterdam gezegd. Er zou in die periode zeker 10.000 euro zijn verdwenen.

Hazes had in het najaar van 2016 een inzinking, waarop werd besloten een volmacht af te geven, onder meer om haar betalingen te mogen doen. Er waren drie personen bevoegd om deze betalingen te doen en haar "rechtshandelingen" te vervullen. Onder deze gemachtigden was haar dochter Roxeanne Hazes.

De volmacht gold tot begin 2018. "In 2016 ben ik gevallen, daarna volgden onderzoeken", aldus Hazes voor de rechtbank. "Dat is denk ik de slechtste periode van mijn leven geweest." Door de aanstelling van de drie personen en de volmacht konden in die periode de zaken doordraaien.

De volmacht zou volgens De Vries misbruikt zijn. De misbruikers zouden zichzelf hiermee verrijkt hebben, aldus de raadsman. "Er gebeurden dingen buiten haar zicht om", zei hij.

Roxeanne Hazes wil moeder 'niet in diskrediet' brengen

Hazes wil via de rechtbank afdwingen dat onder anderen haar dochter Roxeanne een getuigenis aflegt. Moeder en dochter hebben al jaren geen contact meer.

Roxeanne Hazes was niet bij de zitting aanwezig, maar schreef voor de rechtbank wel een verklaring. Zij stelt daarin haar moeder "niet in diskrediet" te willen brengen. Volgens de zangeres hebben de gevolmachtigden haar jarenlang bijgestaan en dag en nacht geholpen. Zij noemt de verklaring van haar moeder over het financieel misbruik absurd.

In de rechtbank waren wel twee oud-zakenpartners van Hazes aanwezig. Robert Israël, oud-bestuurder van Hazes BV, noemt de uitspraken van Royce de Vries stuitend en noemt het vreemd "dat zomaar van alles beweerd kan worden".