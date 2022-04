Kylie Jenner heeft maandag in de rechtbank getuigd in de zaak die Blac Chyna heeft aangespannen tegen haar voormalige schoonfamilie. De realityster zegt te zijn bedreigd door Blac Chyna en te weten dat ook haar broer Rob Kardashian, die een relatie had met Blac Chyna, fysiek is bedreigd.

Chyna eist een schadevergoeding van de familie, omdat zij haar realityserie zouden hebben gedwarsboomd. Volgens het model heeft de familie zo'n hekel aan haar dat ze haar leven willen verpesten. Chyna heeft met Kardashian een dochter.

De geschiedenis van de familie met Chyna is nog gecompliceerder: Jenner had een relatie met rapper Tyga, met wie Chyna eveneens een kind heeft. In de tijd dat Tyga en Jenner een koppel vormden, zou Chyna diverse dreigende appjes hebben gestuurd.

"Ik weet nog dat ik wakker werd en dreigende berichten van haar had gehad. Ik weet het niet meer precies, maar er stonden duivelemoji's in en iets als 'ik tel de dagen af'. Of dat nou was omdat ze me zou gaan slaan, weet ik niet", aldus Jenner volgens Rolling Stone in de rechtbank. De realityster heeft nooit aangifte gedaan van de bedreigingen, omdat ze ervan uitging dat Chyna op het moment van versturen drugs had gebruikt.

Kardashian kreeg op een later tijdstip een relatie met Chyna en in die tijd zou er sprake zijn geweest van een ernstige fysieke bedreiging. Jenner zegt dat Kardashian haar vertelde over een incident met een pistool. "Zij had een pistool tegen zijn hoofd gedrukt en heeft hem geprobeerd te wurgen met een telefoonkabel."

De familie Kardashian-Jenner wordt de komende dagen gehoord in de rechtszaak. Chyna eist 100 miljoen dollar (93 miljoen euro) van de familie.