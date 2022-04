De zesdelige documentaireserie die Anna Nooshin maakte over onder andere haar vluchtverleden werkte therapeutisch voor de 35-jarige influencer en presentatrice. In gesprek met NU.nl vertelt ze hoe bevrijdend het voelde om "haar ziel op tafel te leggen".

"Het voelde als een grote therapiesessie. Ik voel me lichter nu dit klaar is. Het voelde bevrijdend om mijn ziel op tafel te leggen en te zeggen: dit is het", aldus Nooshin.

Toch blijft het spannend hoe de serie ontvangen gaat worden. "Ik weet niet waar het beeld over mij vóór de documentaire op gebaseerd was, maar nu heb je echt een compleet beeld. Als je het nog steeds kut vindt, dan is dat wat het is."

Nooshin vertelt dat ze zich niet herkent in het beeld dat er in de media van haar geschetst is. Toch is het niet het doel van de serie om dit beeld te veranderen. "Voor het allereerst heb ik gedacht terwijl ik iets maakte: ik wil me niet bezighouden met hoe dit over zou kunnen komen."

De influencer vond het niet heel moeilijk om zich open te stellen. "Ik realiseer me wel dat veel mensen me gesloten vinden, maar op het moment dat ik me prettig voel bij mensen ben ik juist veel te open." Het hielp dat ze een klik heeft met documentairemaakster Niki Padidar. "Ze is ook Iraans en een vrouw en ik denk dat je dan heel erg een connectie hebt met elkaar."

Open over vlucht uit Iran en huiselijk geweld

In de docu stelt Nooshin zich onder andere open door over haar vluchtverleden en ervaring met huiselijk geweld te praten. Ze gaat hierover in gesprek met haar moeder en jongere zus Aida. "Mijn nummer één regel was dat zodra mijn moeder of Aida zich niet prettig zou voelen, we niet verder zouden gaan. Het is namelijk niet een verhaal van mij alleen, maar van ons drieën."

De band tussen Nooshin en haar moeder en zus is niet per se sterker geworden door de documentaire, omdat deze al heel sterk was. "We zeggen altijd dat wij de drie musketiers zijn. Het voelde wel bevrijdend dat we bepaalde onderwerpen eindelijk besproken hebben. Ik moet eerlijk zeggen dat we het er na de docu niet echt meer over hebben gehad. Maar dat hoeft ook niet, ik wilde gewoon dat het niet meer opgekropt was."

'Wat zou mijn vader ervan hebben gevonden?'

Over de tijd waarin ze in asielzoekerscentra woonden, wilden ze vooral veel delen om anderen mensen te kunnen helpen. Wel was er twijfel, vooral bij haar moeder, over wat ze zouden delen over de gewelddadige kant van haar vader. "Hij is er niet meer en kan zichzelf niet verdedigen."

Daarnaast is de Iraanse cultuur best privé, vertelt de presentatrice. "In je hoofd hou je wel: wat zou hij ervan hebben gevonden? Maar hij hield, ondanks wat er is gebeurd, heel veel van ons en ik denk niet dat hij zoiets had willen stoppen. Ik hoop dat hij verantwoordelijkheid zou hebben genomen en zou zeggen: ja klopt, ik heb veel fuck ups gemaakt maar ik hou wel veel van jullie. Uiteindelijk zijn we toch familie."

De moeder van Nooshin is de ster van de show, als je het de influencer vraagt. "Ze heeft van die oneliners die ze er zomaar uitgooit", vertelt Nooshin lachend. "Op gegeven moment zegt ze: 'Beter een bitter einde dan een eindeloze bitter'. Toen dacht ik: mijn god mama, dit moet op een tegel."

'Natuurlijk is het fucking knap'

Hoewel Nooshin voor de serie in haar verleden duikt en haar vluchtverleden centraal staat, hoopt ze normaal gesproken dat de nadruk juist niet ligt op haar achtergrond. "Ik vind dat je achtergrond niet bepalend moet zijn voor hoe knap het is dat je succesvol bent. Dat is verkapte vertroeteling."

"Natuurlijk is het fucking knap omdat ik nul financiële steun had, het altijd alleen heb gedaan en een vrouw ben die niet wit is, maar daar zou niet de focus op moeten liggen. Ik vind het van iedereen die zijn of haar doelen bereikt even knap. Het mag er wel over gaan, maar ik denk niet dat het de insteek van iedere krantenkop moet zijn."

Nooshin hoopt dat de documentaire veel mensen bereikt. "Het gaat over zoveel onderwerpen die nu groots spelen in de wereld. Ik hoop dat mensen, al is het maar één iemand, zich herkennen in mijn verhaal en weten dat ze niet de enige zijn."

ANNA: STATUS is vanaf 29 april te zien op Prime Video, de streamingdienst van Amazon.