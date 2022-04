Rachel Hazes wil dat haar dochter Roxeanne gehoord wordt in de rechtbank vanwege "langlopende geschillen" en vandaag bepaalt de rechter of de weduwe van André Hazes haar zin krijgt. Moeder en dochter hebben al jaren geen contact, dus het verzoek is opmerkelijk. Wat is er aan de hand?

Rachel Hazes en Marieke van der Beek waren ooit beste vriendinnen. De twee brachten privé veel tijd samen door en werkten zelfs samen. Van der Beek speelde een belangrijke rol in het leven van de twee kinderen van Rachel en woonde vlakbij. De vriendschap ging zelfs zover dat Rachel een woning kocht voor Van der Beek, die huur betaalde aan haar beste vriendin.

Twee jaar geleden barstte de bom, toen bleek dat de voormalige hartsvriendinnen ruzie hadden over geld. Van der Beek betaalde volgens Rachel veel te weinig voor het huis en zou daarnaast een openstaande lening van duizenden euro's hebben. De ruzie liep uit op een rechtszaak: Van der Beek meende dat de huur 800 euro per maand was, terwijl Rachel 1.450 euro per maand wilde zien. Via de rechter hoopte Rachel het geld alsnog te krijgen. Dat bedrag zou flink kunnen oplopen, want Van der Beek woonde toen al vier jaar in het huis.

De rechter sprak zich uit in het nadeel van Rachel: op alle punten werd zij in het ongelijk gesteld. Het vonnis heeft Rachel niet afgeschrikt: ze gaat weer naar de rechtbank. Nu wil ze, volgens haar advocaat Royce de Vries, dat dochter Roxeanne Hazes gehoord wordt in een zaak die gaat om een aantal "langlopende geschillen". Of het om een nieuwe zaak gaat tegen Van der Beek is niet duidelijk, De Vries wil namelijk niet zeggen of het een privé- of een zakelijk geschil betreft.

Toen het huurcontract met Van der Beek werd getekend, zette Roxeanne een handtekening namens haar moeder. Op het moment dat de afspraken werden gemaakt, ging het namelijk niet goed met Rachel. De handtekening werd in de eerdere rechtszaak in twijfel getrokken door Rachel, maar schriftelijk verklaarde Roxeanne dat het inderdaad om haar handtekening ging.

Nu wil Rachel dus dat haar dochter in de rechtbank verschijnt. Dat is opmerkelijk, gezien de twee al jaren geen contact hebben. Roxeanne wil liever niet te veel kwijt over de reden daarvoor, hoewel de roddelbladen er lustig op los speculeren.

De rechter bepaalt dinsdag of Roxeanne inderdaad in de rechtbank moet verschijnen. Van daaruit moet blijken hoe de zaak verder verloopt.