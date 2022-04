Ad Visser is 75 jaar oud en fit. Waar veel van zijn leeftijdsgenoten roepen dat gezond eten en sporten het allerbelangrijkste is om je goed te blijven voelen, zegt de presentator en kunstenaar in gesprek met De Telegraaf dat hij iedereen kan afraden te sporten.

"Ik heb een voorbeeld dat dat aantoont. Bij mij in de klas zat vroeger Mart Smeets. Hij was de supersportjongen met zijn basketbal, terwijl ik nóóit naar gym ging. Tegenwoordig vertelt Mart zelf hoe stroef hij loopt", aldus Visser in gesprek met de krant.

Volgens de Toppop-maker sloopt topsport je lichaam. "De bedoeling is toch niet om te vlammen tot je dertigste en dan last te krijgen?”

Wel eet Visser gezond: lekkere dingen eet hij met mate en hij "propt" niet. "In een jaar tijd drink ik misschien zes biertjes. Wijn vind ik niet te drinken.” Drugs heeft hij nooit interessant gevonden. "Al toen de eerste hasj in de jaren zestig in Amsterdam werd verkocht. Ik heb geen chemische circusvoorstelling nodig, er gebeurt genoeg in mijn hoofd."