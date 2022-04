Roddelvlogger Yvonne Coldeweijer heeft er spijt van dat ze in februari beelden heeft gedeeld van de gijzeling in de Apple Store in Amsterdam. De roddelvlogger zegt in POM, de podcast van Alexander Klöpping en Ernst-Jan Pfauth, dat ze begrijpt dat ze daar kritiek op heeft gekregen.

Coldeweijer deelde op haar juicekanaal Life of Yvonne onder meer een video waarin te zien was waar in de winkel de gijzelaars zich schuilhielden. Op verzoek van de politie - omwille van de veiligheid van deze mensen - verwijderde ze de beelden later. Ze kreeg veel negatieve reacties op haar 'verslaggeving' van de gijzeling.

"Ik heb gepost op het moment dat de mensen en de werknemers daar veilig waren doordat ze in een ruimte zaten waar niemand bij kon. En het tegengeluid was: 'Hallo, je brengt die mensen in gevaar, want nu weet de gijzelnemer waar ze zitten'", reageert de vlogger in de podcast. Dat argument begreep Coldeweijer niet. "Ik dacht: tuurlijk zit-ie niet te scrollen op Life of Yvonne. Serieus mensen, denk je dat-ie nu tijd heeft om op Instagram te scrollen?"

De vlogger denkt dat ze niet doorhad wat er nog meer met de beelden had kunnen gebeuren. "Een vriend van hem die misschien weet wat hij aan het doen is, kan een screenshot maken en het whatsappen."

Coldeweijer wilde haar volgers geruststellen door duidelijk te maken dat de gegijzelde mensen "veilig" waren. "Maar ik begrijp helemaal dat ik daarvoor op de blaren heb moeten zitten, ja."