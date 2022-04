De Britse zanger Tom Grennan maakt het goed nadat hij donderdag slachtoffer was geworden van een overval in New York. De 26-jarige zanger stelt zijn fans in een video op sociale media gerust.

De overval vond plaats na afloop van een concert van Grennan. Hij zat in een bar toen hij werd aangevallen en onder meer verwondingen aan zijn oor opliep.

"Ik dacht: ik laat jullie maar even weten dat het goed met me gaat", zegt Grennan in het filmpje. "Ik was gewoon op het verkeerde moment op de verkeerde plek."

De Brit werd naar eigen zeggen gestompt en geslagen en verloor zijn bewustzijn. "Toen ik wakker werd, had ik zoiets van: wauw, wat is er gebeurd? Ik heb een gescheurd trommelvlies. Gelukkig is er niets aan de hand met mijn kaak. Ik heb een lichte hersenschudding. Ik zit nu aan de medicijnen, dus dat verdooft een deel van de pijn."

De zanger is dankbaar voor alle beterschapswensen en steun. "Ik hou van jullie en zie jullie snel."

Als gevolg van de overval en mishandeling werd Grennans show van vrijdagavond afgezegd. Het is nog niet duidelijk of hij zijn tour kan afmaken.