Anouk wil tijdens haar concert op 11 juni op het Malieveld in Den Haag trouwen met haar verloofde Dominique. Dat onthulde de zangeres vrijdag in de talkshow Jinek. De gemeente Den Haag moet het idee nog goedkeuren.

De 47-jarige Anouk vroeg presentatrice Eva Jinek of ze naar het concert komt en benadrukte daarbij of ze dan vooral feestelijk gekleed wil komen. "Want waarschijnlijk ga ik ook trouwen die avond, dus ik zou het wel leuk vinden als je in vol ornaat zou komen", zo zei Anouk tot verrassing van alle gasten.

Dominique wil de bruiloft volgens Anouk zo groot mogelijk. "En ja, groter kan niet. Ik ben natuurlijk twee keer in het geheim getrouwd geweest en wel twee keer publiekelijk gescheiden. Ik dacht: dat ga ik een keer andersom doen en dan hopelijk zonder scheiden."

Anouk heeft goede hoop dat Den Haag akkoord gaat. "De burgemeester is heel positief", aldus de zangeres, die de bruiloft als intermezzo van haar concert wil doen. Ze hoopt dat alle bezoekers feestelijk gekleed komen.

De zangeres vroeg haar vriend al in 2020 ten huwelijk, maar vanwege de coronacrisis werd de bruiloft uitgesteld.