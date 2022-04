Glennis Grace zou willen dat ze de tijd kon terugdraaien om te voorkomen dat ze betrokken raakte bij het geweldsincident in een Amsterdamse supermarkt in februari. De zangeres zei vrijdag tegen RTL Boulevard opnieuw dat ze spijt heeft.

"Dat heb ik ook in mijn vorige statement duidelijk naar voren gebracht. Spijt is er zeker", zei Grace. "Ik ben mens en dat wil niet zeggen dat je alles maar kan doen. Maar het is gebeurd. Kon ik het maar terughalen, maar dat kan niet. Als ik de tijd kon terugdraaien, had ik dat meteen gedaan, zeker."

Donderdag trad ze in Venlo voor het eerst in lange tijd weer op. "Ik ben heel warm ontvangen in de club en ook door het publiek. Dus ik mag echt in m'n handen knijpen", zei Grace.

"Het is natuurlijk heel confronterend om na zo'n incident weer op het podium te staan. Je weet nooit hoe mensen gaan reageren. Het zijn natuurlijk je fans, maar je weet het nooit van tevoren."

Grace werd half februari aangehouden nadat ze verhaal was gaan halen in de supermarkt omdat haar zoon door een medewerker zou zijn aangevallen. Ze zou verschillende personeelsleden hebben mishandeld. Begin april maakte de zangeres voor het eerst uitgebreid haar excuses. Ze zei toen dat ze handelde uit moederinstinct en emotie, maar gaf toe dat ze beter eerst tot tien had kunnen tellen.