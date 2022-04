Nicolas Cage en zijn vrouw Riko Shibata verwachten een meisje. Het stel heeft ook al besloten dat ze hun dochter Lennon Augie noemen, zo vertelde de acteur donderdag bij The Kelly Clarkson Show.

"Ik krijg een klein meisje", vertelde de 58-jarige Cage, die ook direct uit de doeken deed hoe het kind zal gaan heten. Met haar eerste naam zal Lennon Augie vernoemd worden naar John Lennon, omdat Cage het Beatles-nummer Across The Universe zijn "favoriete nummer ooit geschreven" noemt.

De acteur hoorde het voor het eerst toen hij vier jaar oud was, maar herinnert zich nog goed dat hij toen "bevroren en verlamd door de muziek was". Augie is een verwijzing naar August Coppola, de vader van Cage.

Lennon Augie is de eerste dochter voor Cage, die al twee zonen heeft uit eerdere relaties. De baby is het eerste kindje samen met de 28-jarige Shibata. Cage en Shibata trouwden vorig jaar op 16 februari, de geboortedag van de overleden vader van Cage. De twee leerden elkaar kennen in Japan toen Cage werkte aan de film Prisoners of the Ghostland (2021).