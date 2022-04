De Britse artiest Tom Grennan is in New York slachtoffer geworden van mishandeling en diefstal. De zanger was in de Amerikaanse stad voor een optreden toen hij bij een bar werd aangevallen en verwondingen aan onder andere zijn oor opliep, meldt zijn management in een verklaring op Twitter.

De 26-jarige Grennan werd met verschillende verwondingen aan zijn hoofd afgevoerd naar een ziekenhuis. Zijn management schrijft dat de Brit donderdag in de vroege uren voor de deur van een bar in Manhattan werd overvallen en mishandeld. "Tom wordt behandeld in het ziekenhuis aan onder meer een gescheurd oor, een beschadigd trommelvlies en problemen met zijn eerder gebroken kaak."

Volgens zijn management is de zanger wel in een goede stemming en zal hij moeten herstellen. Zijn artsen moeten nog bekijken of hij in staat is om de tour af te maken. De show die de zanger vrijdag in Washington zou geven, is afgezegd.

Grennan werd acht jaar geleden ook al eens op straat aangevallen. Bij dat incident brak hij zijn kaak, waar vier metalen plaatjes in gezet moesten worden.

De zanger brak vorig jaar in Nederland door met de singles Little Bit of Love en Don't Break the Heart. Ook By Your Side met Calvin Harris werd een internationale hit.