Rapper A$AP Rocky is na zijn arrestatie woensdag alweer op vrije voeten na het betalen van een borgsom van ruim een half miljoen euro. Met andere woorden: hij is op borgtocht vrijgelaten. Maar wat betekent dat eigenlijk?

Gisteren werd Rakim Mayers, beter bekend als A$AP Rocky, gearresteerd op een vliegveld in Los Angeles vanwege een schietpartij in november. De rapper wordt ervan verdacht een man te hebben beschoten na een ruzie. Nog geen drie uur later was Mayers alweer vrij na het betalen van een borgtocht van 555.000 dollar (zo'n 504.000 euro).

In de Verenigde Staten kan iemand die vastzit en wordt beschuldigd van een misdrijf, tijdelijk vrijkomen door het betalen van een borgtocht. De verdachte kan in dat geval de rechtszaak in vrijheid afwachten.

De rechter bepaalt de hoogte van het bedrag op basis van verschillende factoren, zoals de ernst van het vermeende misdrijf, de kans op het begaan van andere misdrijven na vrijlating en het vluchtgevaar.

Zo'n borgtocht dient niet als straf, maar als middel om ervoor te zorgen dat de verdachte instemt met bepaalde voorwaarden van de rechter, en om er zeker van te zijn dat iemand niet op de vlucht slaat om zijn proces te ontlopen. Voorbeelden van voorwaarden zijn bijvoorbeeld het niet-overtreden van wetten of een contactverbod met een slachtoffer.

Alleen als de verdachte zich aan alle voorwaarden houdt én netjes voor de rechter verschijnt, dan krijgt hij daarna het geld terug. Een advocaat van een verdachte kan een borgtocht voorstellen. De rechter heeft vervolgens de vrijheid om het bedrag te bepalen of de borgtocht te weigeren.

De Amerikaanse grondwet verbiedt een "buitensporige borgtocht". Maar dat gebeurt toch: in de praktijk stellen rechters hoge borgtochten vast om te voorkomen dat de verdachte vrij kan komen.

Het hoogste bedrag dat ooit als borgtocht is vastgesteld, was in de zaak van Robert Alan Durst en bedroeg 3 miljard dollar. Durst werd verdacht van een moord op drie personen. Hij heeft de borgsom nooit kunnen betalen.

In ons land hebben we ook zoiets. "In Nederland kennen we de borgstelling, een systeem dat vergelijkbaar is met de Amerikaanse borgtocht", zegt advocaat Anouar Ibn El Kadi tegen NU.nl. "De rechter kan een geldbedrag vaststellen dat een verdachte moet betalen zodat de voorlopige hechtenis geschorst wordt. Maar in de praktijk zal daar niet snel gebruik van worden gemaakt." De raadsman laat weten dat hij en zijn collega's het in elk geval nooit hebben meegemaakt.