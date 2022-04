Katja Schuurman heeft een nieuwe man in haar leven. Wie de onbekende man is, heeft de actrice nog niet bekendgemaakt, maar wel dat ze vlinders voelt. Het is de eerste keer sinds haar breuk met Freek van Noortwijk in het najaar van 2021 dat ze vertelt weer gevoelens voor iemand te hebben. Hoe zag haar liefdesleven er eerder uit?

Het is 1994 als Schuurman voor het eerst te zien is in Goede Tijden, Slechte Tijden. Zeker door de populariteit van Linda, Roos en Jessica (Schuurman speelt laatstgenoemde) als trio is de actrice een gewilde vrijgezel. De roddelbladen zijn dan al hard op zoek naar aanwijzingen met wie de jonge actrice en zangeres samen is. Dat blijkt Gerd-Jan van Dalen te zijn, die producent is van de populaire soap.

In 2002 komt de film Oesters van Nam Kee uit, waarin Schuurman de hoofdrol speelt. Ze is dan al een tijd niet meer te zien in GTST. In de film speelt ze samen met Egbert-Jan Weeber. De connectie die de twee op beeld hebben, blijkt niet geheel te wijten aan hun acteerprestaties: tijdens de opnames krijgen ze een relatie. Heel lang houdt deze niet stand, want een half jaar later zijn ze alweer uit elkaar.

Schuurman is niet lang vrijgezel, want in 2003 verschijnt ze op rode lopers met Teun Kuilboer. De acteur speelt met Schuurman in de toneelstuk Onze Jeugd en daar slaat de vonk over. Ook met acteur Fedja van Huêt heeft ze kort iets. Willibrord Frequin, met wie Schuurman samen een televisieprogramma maakt, heeft later gesuggereerd dat daar nog een hele reeks andere mannen tussendoor en achteraan zat, maar officieel bevestigd is het nooit.

Thijs Römer lijkt de ware te zijn voor Schuurman; ook zij ontmoetten elkaar op de filmset. Samen spelen ze in 2005 in Medea, een televisieserie van Theo van Gogh. De twee worden smoorverliefd en kondigen in februari 2006 aan te gaan trouwen. Het huwelijk houdt lang stand: bijna acht jaar zijn ze getrouwd. Samen krijgen ze dochter Sammie.

Als het stel in 2015 aankondigt te gaan scheiden, wordt ook al snel duidelijk dat ze vriendschappelijk met elkaar blijven omgaan. De twee gaan na hun scheiding in relatietherapie, ook om er samen voor dochter Sammie te kunnen zijn. Terwijl zij daaraan werken, wordt Schuurman verliefd op chef-kok Freek van Noortwijk.

Van Noortwijk ontmoet de actrice in zijn eigen restaurant in Amsterdam. In juni 2015 bevestigen de twee dat ze een relatie hebben. Een jaar later vraagt Van Noortwijk zijn vriendin ten huwelijk, maar de bruiloft laat een flinke tijd op zich wachten. In de tussentijd vertellen de twee regelmatig hoe goed de seks is en hoe sterk ze zich tot elkaar voelen aangetrokken.

In 2019 stappen ze dan toch echt in het huwelijksbootje. Althans: de bruiloft heeft bijna alles om het een echte inwijding van een huwelijk te maken, behalve het gedeelte waarin de twee zich in de echt laten verbinden. Hoewel burgemeester Femke Halsema van Amsterdam de twee trouwt, blijkt later dat ze nooit voor de wet zijn getrouwd.

Van een officiële scheiding is dan ook geen sprake als ze eind 2021 aankondigen uit elkaar te gaan. De twee zijn dan betrekkelijk kort geleden nog de ouders geworden van dochter Coco, die dan net een jaar oud is. De scheiding hakt er flink in bij Schuurman. Vier maanden later, in februari 2022, zegt ze het idee te hebben weer een beetje de oude te worden. "Het is weer heel lekker en goed leven en ik heb fijn contact met ook deze ex-man", aldus Schuurman.

Over de nieuwe relatie is dus nog weinig bekend, ook niet hoe serieus het al is. Schuurman heeft in ieder geval gezegd dat hij knap is. "Leuk hè? Na maanden janken heb ik nu weer een beetje van zulke vlinders. Dat is toch veel leuker. En dat past ook helemaal bij de zomervibe."