Katja Schuurman is door Weekend met een onbekende man op de foto gezet en aan Shownieuws bevestigt ze dat ze met hem aan het daten is. De actrice wil verder geen details geven, maar noemt hem "een hele leuke man".

"Leuk he? Na maanden janken heb ik nu weer een beetje van zulke vlinders. Dat is toch veel leuker. En dat past ook helemaal bij de zomervibe", aldus Schuurman voor de camera.

De actrice bevestigt dat het om de man gaat waarmee Weekend haar heeft gefotografeerd. De man is op de foto enkel van de achterkant te zien. "Oh ja! Dat is hem wel, haha. Maar het is zijn achterhoofd. Hij heeft ook een hele knappe achterkant, dus wat dat betreft...”

Schuurman was tot het najaar van 2021 nog getrouwd met Freek van Noortwijk, al was het huwelijk nooit voor de wet. Het stel kreeg samen dochter Coco in augustus 2020.