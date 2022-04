Nick Jonas en Priyanka Chopra verwelkomden in januari hun eerste kind, een dochter die via een surrogaatmoeder ter wereld kwam. Uit de geboortecertificaten is nu duidelijk geworden dat het meisje de naam Malti Marie heeft gekregen.

De officiële naam van het meisje luidt Malti Marie Chopra Jonas. De naam Malti is van Indiase origine, meldt TMZ.

Jonas en Chopra trouwden in 2018 en maakten er nooit een geheim van om samen een gezin te willen stichten. "We zijn in de zevende hemel dat we kunnen bevestigen dat we een dochtertje hebben gekregen," meldde de actrice januari op Instagram.

Het stel ziet familie als het meest belangrijke in hun leven. "Ja, we komen allebei uit een liefdevol en warm gezin. Dus dat is iets dat we voort willen zetten. Met elkaar, maar nu ook met onze dochter. Familie is alles voor ons," aldus Chopra.