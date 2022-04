Joop van den Ende (80) is tweeënhalve week geleden gedotterd in het ziekenhuis. Dat heeft zijn voorlichter woensdag laten weten aan Shownieuws.

De film-, televisie- en theaterproducent voelde zich al een poosje niet goed en heeft zich daarom laten onderzoeken, waarna hij gedotterd werd.

Volgens Janine van den Ende, Joops echtgenote, gaat het nu goed met haar man.

In februari vierde Van den Ende zijn 80e verjaardag in bijzijn van zijn familie in een zonnig oord, zo liet hij destijds weten aan het AD. "De familieband is hecht, daar zijn Janine en ik trots op. De kinderen erbij, de aanhang, en onze kleinzoon, Liam. Bijna één jaar is hij. Een genot."