A$AP Rocky is woensdag gearresteerd tijdens zijn aankomst op de internationale luchthaven van Los Angeles in verband met een schietpartij in november vorig jaar in de Amerikaanse stad, meldt de Amerikaanse zender NBC News.

De 33-jarige rapper, die eigenlijk Rakim Mayers heet, kwam terug met zijn privévliegtuig uit Barbados, waar hij samen met zijn vriendin Rihanna op vakantie was geweest. Het is niet duidelijk of zij ook bij hem was op het moment van de arrestatie.

Volgens NBC News verklaarde het slachtoffer van de schietpartij dat A$AP Rocky op straat op hem af kwam lopen met een pistool. Vervolgens zou de rapper drie tot vier keer op de man hebben geschoten. Een van de kogels schampte de hand van het slachtoffer, zo zou blijken uit een politierapport dat is ingezien door de Amerikaanse zender.

A$AP Rocky was volgens de verklaring in het bijzijn van twee anderen. Onduidelijk is waar de schietpartij precies heeft plaatsgevonden. Het incident verscheen nog niet eerder in de media.

Rihanna en A$AP Rocky maakten in januari bekend hun eerste kind te verwachten. Het is niet duidelijk wanneer Rihanna verwacht te bevallen. A$AP Rocky en Rihanna bevestigden in mei vorig jaar dat ze een relatie met elkaar hebben.