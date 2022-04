Hans Kazàn is toch weer opgenomen in een ziekenhuis in Spanje. De 69-jarige illusionist werd eind maart uit het ziekenhuis ontslagen nadat bleek dat hij kampte met overtollig maagzuur, maar is nu weer met dezelfde verschijnselen teruggekeerd, vertelt zijn vrouw woensdag aan Shownieuws.

"We zijn maandag naar het ziekenhuis gegaan, waarna hij werd opgenomen", aldus Wendy Kazàn, die samen met de illusionist in Spanje woont. Haar echtgenoot kan niet eten, ligt aan het infuus en krijgt medicatie tegen het overgeven.

"Er moet opnieuw onderzocht worden wat er aan de hand is. Hij is al veel afgevallen. De artsen dachten dat ze gevonden hadden wat er aan de hand was, maar dat blijkt toch niet het juiste te zijn geweest", vertelt ze. Een Nederlandse internist kijkt op afstand mee en hoopt te kunnen helpen bij het zoeken van de oorzaak.

Eind maart vertelde Kazàn nog hoe hard de Spaanse dokters werkten aan het vinden van de reden voor zijn misselijkheid. "Ik kreeg een hersenscan en mijn borstkas werd onderzocht. Maar ik bleek gelukkig geen enge dingen te hebben, maar overtollig maagzuur. Ik bleek allergisch te zijn voor de medicijnen die ik slik. Daar ben ik meteen mee gestopt."