Cristiano Ronaldo en zijn partner Georgina Rodríguez hebben maandag het verdrietige nieuws gedeeld dat hun zoon is overleden bij de geboorte. Zijn tweelingzus heeft het wel overleefd. Het gezin van de vijfvoudig Wereldvoetballer van het Jaar bestond al uit vier kinderen; Rodríguez is de moeder van de jongsten. Wie is de partner van de Portugese aanvaller?

Rodríguez wordt op 27 januari 1994 geboren in het Argentijnse Buenos Aires, maar groeit op in het kleine Spaanse stadje Jaca. Met haar zus Ivana wordt ze grootgebracht in een gezin dat het niet breed heeft, maar wel gelukkig is, zo blijkt uit de documentaire Soy Georgina. Rodríguez verlaat het stadje op haar achttiende, maar kijkt nog altijd met veel liefde terug op haar jeugd.

De inmiddels 28-jarige Rodríguez heeft een grote groep volgers op Instagram en werkt als model, maar droomde vroeger van een carrière als danseres. Dat begint op jonge leeftijd met ballet, maar als ze zestien is, moet ze ermee stoppen omdat de familie de lessen niet meer kan betalen. Als Rodríguez achttien is, verhuist ze naar Londen, om Engels te studeren en haar liefde voor dans voort te zetten. Na een verhuizing naar Madrid blijft ze danslessen volgen en nog altijd staat Rodríguez graag op het podium: in 2020 presenteert ze het beroemde San Remo Festival in Italië en danst ze daar een tango.

Als blijkt dat een professionele carrière als danseres er niet in zit, focust Rodríguez zich op een andere liefde: mode. En dus gaat ze werken in een winkel, om uiteindelijk als verkoopster bij Gucci te belanden. Daar is ze zo geliefd, dat haar manager haar vraagt iets later te blijven na sluitingstijd, om een speciale gast te verwelkomen. In de dertig minuten die Rodríguez moet overwerken, ontmoet ze Cristiano Ronaldo, die met zijn zoon Junior en wat vrienden komt winkelen. Rodríguez beschrijft die eerste ontmoeting later als een moment waarop ze meteen vlinders voelde voor de "hele knappe en hele lange" Ronaldo.

Het gezin op vakantie in Dubai. Op de foto is Georgina Rodriguez nog in verwachting van de tweeling. Foto: Instagram/Georgina Rodriguez Het gezin op vakantie in Dubai. Op de foto is Georgina Rodriguez nog in verwachting van de tweeling. Foto: Instagram/Georgina Rodriguez

Alles lijkt goed te gaan en de twee bouwen langzaam aan hun relatie, maar een belangrijke gebeurtenis maakt de zaak ingewikkeld. Rodríguez' vader komt te overlijden en dus voelt zij geen ruimte zich nu in een relatie te storten. Daarnaast heeft Ronaldo door zijn drukke werkschema eigenlijk geen tijd om te daten. En dus zien ze elkaar een tijd niet, maar als ze elkaar bij toeval tegenkomen op een evenement blijkt de band toch te sterk. Sindsdien is het stel samen.

Rodríguez werkt als model en voor diverse merken als ambassadeur. Met haar ruim 37 miljoen volgers op Instagram is ze een gewild gezicht voor bedrijven en in 2021 verschijnt de Netflix-documentaire Soy Georgina. Daarin blijkt dat het model niet alleen hard aan haar carrière werkt, maar ook toegewijd is aan haar gezin.

Ronaldo is al de vader van Junior als hij Rodríguez ontmoet en samen krijgen ze er nog vijf kinderen bij. De tweeling Mateo en Eva wordt in juni 2017 geboren via een draagmoeder en Alana in november van datzelfde jaar. In oktober 2021 kondigt het stel aan in verwachting te zijn van een tweeling. Alles lijkt goed te gaan, tot Ronaldo en Rodríguez op maandag 18 april het verdrietige nieuws delen dat hun zoon bij de geboorte is overleden. Hoe hun dochter heet, heeft het stel nog niet bekendgemaakt.