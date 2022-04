Ezra Miller is opnieuw aangehouden op Hawaï. De 29-jarige acteur, die bekend is van de Fantastic Beasts-films en The Flash, zou een stoel hebben gegooid naar een vrouw. Zij liep daarbij een hoofdwond op, meldt onder meer TMZ.

Het incident vond volgens een politierapport plaats in een woning van een vriend van de acteur. Miller zou boos zijn geworden nadat was verzocht het huis te verlaten. Daarop gooide de acteur een stoel, die het voorhoofd van een 26-jarige vrouw raakte. De acteur werd korte tijd later gearresteerd. Miller is vrijgelaten in afwachting van het onderzoek naar het voorval.

De acteur, die zich identificeert als non-binair en met 'hen' of 'hun' aangesproken wil worden, kwam de afgelopen tijd vaker negatief in het nieuws. De politie van Hawaï zei dat er in minder dan een maand tijd al tien meldingen over de acteur zijn binnengekomen. Miller zou zich onder meer hebben misdragen in een karaokebar. De ster zou toen hebben gescholden naar andere bezoekers en ook een dartende man hebben aangevallen.

Ook vroeg een koppel een contactverbod aan voor de acteur, omdat het tweetal zou zijn lastiggevallen. Dat contactverbod werd later weer ingetrokken.