Koningin Elizabeth viert donderdag haar 96e verjaardag en doet dat met familie. Traditiegetrouw zwaait ze enkel even naar het publiek, maar is de viering met de Britten pas in juni. Waarom is dat eigenlijk? En welke taart eet de Britse royal dan het liefst?

De 96 kaarsjes die Elizabeth dit jaar mag uitblazen, staan naar alle waarschijnlijkheid op een chocoladetaart. Naar verluidt is de koningin nogal een zoetekauw en is haar absolute favoriet een chocoladetaart gevuld met biscuitjes. De taart is zo geliefd bij de koningin dat ze haar kleinkinderen heeft aangestoken: de chocoladetraktatie werd ook geserveerd op de bruiloft van prins William en zijn vrouw Kate.

Prins Harry woont inmiddels in de Verenigde Staten, maar de rest van de familie is er donderdag hoogstwaarschijnlijk bij. De koningin viert haar echte verjaardag tamelijk klein, hebben oud-stafleden van de familie verteld. De Britten merken echter wel iets van het feest: de koningin wordt jaarlijks getrakteerd op 41 saluutschoten vanuit Hyde Park, 21 schoten vanuit Windsor Great Park en 62 saluutschoten vanuit de Tower of London. Daarbij verschijnt ze vaak om het publiek toe te zwaaien en in 2006 liep ze zelfs even naar buiten om mensen te bedanken.

Thuis heeft de koningin gewone messen, maar onlangs gebruikte ze bij een evenement een zwaard om de taart aan te snijden. Foto: Getty Images

Alle bloemen en cadeaus die het publiek dan meeneemt, krijgt de koningin waarschijnlijk niet te zien. Jaarlijks komen er zo veel giften binnen dat Elizabeth simpelweg niet alles meekrijgt. Haar staf maakt een keuze: sommige bloemen worden in huis geëtaleerd en andere worden naar bijvoorbeeld ziekenhuizen en goede doelen gebracht.

De cadeaus moeten eerst naar de beveiliging, om er zeker van te zijn dat er niets gevaarlijks in zit. Ook daarna zijn er strenge regels; zo mag een cadeau niet afkomstig zijn van iemand die er iets voor terugverlangt, zoals de eigenaar van een bedrijf. Voor ieder cadeau gelden regels en veel cadeaus worden gedoneerd aan de staf of een goed doel.

Op haar verjaardag ontvangt de koningin veel kaarten. Op haar tachtigste verjaardag nam ze uitgebreid de tijd die te lezen. Op haar verjaardag ontvangt de koningin veel kaarten. Op haar tachtigste verjaardag nam ze uitgebreid de tijd die te lezen. Foto: Getty Images

Na het openen van cadeaus is er naast taart natuurlijk eten. Elizabeth is dol op een goede steak en eet die dus hoogstwaarschijnlijk op haar verjaardag. Daar komt een paddenstoelensaus met whisky bij, vertelde een oud-chef van de koningin eens. Als voorgerecht komt er waarschijnlijk een Gleneaglespaté op tafel, die bestaat uit gerookte zalm, forel en makreel. Verder is Elizabeth niet zo streng: de koningin zou eten vooral zien als iets noodzakelijks, terwijl haar vorig jaar overleden echtgenoot Philip juist heel erg bezig was met smaken. Dat betekent niet dat de koningin nooit iets anders eet, maar ze wil wel eerst het hele recept lezen voordat ze haar kok toestemming geeft het te maken.

De koningin viert haar verjaardag twee keer: in april voor familie en in juni voor het volk. Dat is jaren geleden al zo besloten, toen haar overgrootvader Edvard VII zijn verjaardag liever niet in november vierde. Het is dan slecht weer in Groot-Brittannië en dus werd gekozen voor een extra viering in juni.

In juni wordt een enorme parade gehouden, waar honderden soldaten aan meedoen. De laatste twee jaar was deze grote viering niet mogelijk vanwege de coronamaatregelen, maar het lijkt erop dat er in 2022 wel een groot feest zal worden gehouden - zeker omdat de koningin dit jaar zeventig jaar op de troon zit. Voor haar is te hopen dat dan veel mensen chocolade aan haar geven.