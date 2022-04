Maria Sharapova (35) en haar verloofde Alexander Gilkes (42) verwachten hun eerste kind. Dat maakte de voormalig tennisster bekend via Instagram, waar ze een foto plaatste waarop haar groeiende buik te zien is.

"Dit is een dierbaar begin! Het eten van verjaardagstaart voor twee personen heb ik altijd goed gekund", aldus Sharapova.

Sharapova en Gilkes zijn sinds 2018 samen en verloofden zich in december 2020. "Ik zei direct 'ja' op de dag dat we elkaar ontmoetten, ik wist gewoon meteen dat hij de ware was", schreef de tennisster in een essay voor Vanity Fair, nadat ze na 28 jaar afscheid nam van haar carrière. "Ik ben klaar voor een nieuw hoofdstuk in mijn leven, zoals genieten van een kopje koffie in de ochtend, onverwachte uitjes maken in het weekend, sporten wanneer ik er zin in heb en niet omdat het moet en nog meer van dat soort kleine dingen."

Gilkes is een studievriend van de Britse prins William en was van 2012 tot 2017 getrouwd met Misha Nonoo, die weer goed bevriend is met Meghan Markle en prinses Eugenie.