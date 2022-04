Danny de Munk ontkent de beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en wangedrag op de werkvloer die vorige week in een video van juicekanaal Life of Yvonne werden geuit. In een verklaring laten de zanger en zijn advocaat weten nog te bekijken of juridische stappen tegen Yvonne Coldeweijer "wenselijk" zijn.

Coldeweijer plaatste vorige week een quote uit een interview van De Munk op Instagram. Hierin zei de zanger niets te verbergen te hebben voor juicekanalen. De juicevlogger kreeg naar eigen zeggen juist veel reacties waarin De Munk wordt beschuldigd. Coldeweijer maakte vervolgens een video over De Munk, waarin hij wordt beschuldigd van drugsgebruik op de werkvloer en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

De Munk zegt nog steeds achter de woorden te staan dat hij niets heeft te vrezen van juicekanalen. "Ik ontken pertinent de beschuldigingen uit de video", aldus de zanger. Hij zegt dat de beschuldigingen vooral pijn doen, omdat het invloed heeft op zijn gezin. "Zo ontvangen mijn kinderen inmiddels beledigingen en ernstige verwensingen. De #metoo-beschuldiging vind ik vreselijk. Daar herken ik mij absoluut niet in."

De Munk vindt dat mensen die menen slachtoffer te zijn van zijn daden dit bij de juiste instanties moeten melden, zodat het onderzocht kan worden. Advocaat Annemiek van Spanje voegt eraan toe dat ze momenteel met haar cliënt bekijkt of juridische stappen "zinvol en wenselijk" zijn. Ze zegt dat de video van Coldeweijer zonder wederhoor tot stand is gekomen en dat er geen gedegen onderzoek aan vooraf is gegaan.

In een verklaring van haar advocatenkantoor, De Vries & Kasem Advocaten, valt tevens te lezen dat zij de beschuldigingen van drugsgebruik en seksuele handelingen op de werkvloer (rondom Ciske de Rat-voorstellingen in 2007) erg onwaarschijnlijk achten.

Stage Entertainment, dat de musical destijds op de planken bracht, kondigde afgelopen weekend aan een onderzoek naar wangedrag van De Munk te zijn gestart.