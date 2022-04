Adriana Lima is in verwachting van een zoontje. Het model maakte eerder dit jaar al bekend weer een kind te verwachten, maar kan na een genderrevealparty ook melden dat ze voor het eerst een zoontje krijgt.

Lima organiseerde samen met haar vriend Andre Lemmers een feestje waarbij ze het geslacht van de baby te weten kwamen. In het filmpje is te zien dat blauw poeder de lucht in wordt geschoten.

Ook Lima's dochters Valentina (12) en Sienna (9), die ze kreeg met haar toenmalige man Marko Jaric, waren erbij. Lima en Jaric waren tot maart 2018 getrouwd.

De veertigjarige Lima maakte in februari haar zwangerschap bekend. Het is het eerste kindje van haar en Lemmers samen.