Anouk Maas is verliefd. De actrice deelt op Instagram dat ze sinds enige tijd samen is met Nigel van der Horst, die zelf bekend is als Chef met Lef van het gelijknamige Instagram-account.

"Het is heerlijk om dit te voelen, te ontvangen en te geven. Met jou kan ik gewoon zijn. Als ik bij je ben of aan je denk, krijg ik kriebels in mijn buik en een glimlach op mijn gezicht", aldus Maas bij een reeks foto's van de twee.

De 35-jarige actrice plaatste eerder al foto's met Van der Horst, maar maakte daarbij niet bekend dat ze een relatie met hem heeft. Ook Van der Horst benoemde het niet eerder zo, maar plaatste op 28 maart wel al een foto waarop de twee zoenend te zien waren.

"Jij bent er voor mij, je kunt me dragen en maakt mij aan het lachen. Wat is het fijn met jou", aldus Maas, die haar volgers waarschuwt dat er nog veel meer foto's zullen komen van het verliefde stel.