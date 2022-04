Bas Muijs heeft een zware hartaanval achter de rug en kijkt nu anders naar dingen dan vroeger. De 45-jarige acteur vertelt aan RTL Boulevard dat hij nu overweegt zijn vriendin Sabine toch ten huwelijk te vragen.

"Het feit dat je drie kinderen hebt, is al een bezegeling van je liefde, maar een huwelijk past daar misschien nu nog wel meer bij", aldus Muijs, die al jaren samen is met Sabine. Samen hebben ze dochters Emma (7) en Annelie (2) en zoon Daan (4).

De acteur heeft in december 2021 een zware hartaanval gehad, zo maakte hij eerder bekend. Daardoor kijkt hij anders tegen het leven aan: "Stel de dingen niet meer uit. Als je nog iets bijzonders wil doen, ga eraan beginnen. Ik ben nu 45, dit is later."

Hij is nog meer van zijn partner gaan houden, de relatie is sterker geworden. Hij noemt een huwelijk "het mooiste dat er is". De acteur doet geen uitspraken over plannen voor een eventueel huwelijksaanzoek.