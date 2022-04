Prinses Charlene van Monaco is lange tijd verwijderd geweest van haar gezin, maar nu ze herenigd zijn deelt ze voor het eerst weer foto's die ze met haar man en kinderen heeft gemaakt. Op Instagram laat ze zien hoe het gezin Pasen viert.

Charlene kampte met ernstige ontstekingen in haar keel, neus en oren en met vermoeidheidsklachten. Daarom verbleef ze langere tijd in Zuid-Afrika, waar ze vandaan komt. Teruggekomen in Monaco verbleef de prinses ook nog enige tijd in een kliniek. Inmiddels is ze dus weer terug bij haar gezin.

Charlene is getrouwd met prins Albert van Monaco en heeft samen met hem tweeling Gabriella en Jacques. Op de foto is te zien hoe het gezin bij het zwembad poseert voor paasfoto's. In haar Instagram Stories deelt Charlene daarnaast een foto van het gezin in een privékapel waar ze een paasdienst bijwonen.