Kimberley Klaver zat in eerste instantie helemaal niet te wachten op een relatie met haar vriend Michel van den Bergh, vertelt de actrice zaterdag in De Telegraaf-bijlage VROUW. Ze volgde therapie en ging alleen op reis om hem uit haar hoofd te krijgen.

"Ik wilde dat niet: ik ben in mijn eentje op reis gegaan, heb therapieën gevolgd om hem uit mijn hoofd te krijgen", zegt Klaver.

Dat ze verliefd zou worden op een man met al drie kleine kinderen had ze nooit verwacht. Bovendien zat ze zelf nog in een scheiding en wilde ze eerst een tijdje alleen zijn.

"Maar we werden steeds weer op elkaars pad gesmeten", zegt de 36-jarige actrice. "Ik probeerde aan Michel te ontsnappen door niet meer op de plekken te komen waar we elkaar altijd tegenkwamen. Maar zelfs als ik door een heel ander deel van Amsterdam fietste, zag ik hem daar opeens. En meerdere keren, hè."

Na een tijdje gaf ze zich toch maar over aan haar verliefdheid. "Onze beide vaders zijn overleden en we zeggen altijd gekscherend: 'Die hebben dat samen zitten bekokstoven'. Uiteindelijk dacht ik: dan gaan we er maar voor."

Klaver, die te zien was in onder meer SpangaS op Survival en Vechtershart, kreeg in maart haar tweede kindje samen met Van den Bergh. In mei 2021 maakten ze hun verloving bekend. Ze zijn sinds 2018 samen.