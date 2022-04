Yvonne Coldeweijer maakt zich niet druk om de uitspraak die de rechter op 29 april doet in de zaak die Samantha Steenwijk tegen haar heeft aangespannen. De zangeres sleepte de juicekanaaleigenaresse voor de rechter wegens een video over illegale dieetpillen.

Coldeweijer beweerde onlangs in een video dat Steenwijk zou zijn afgevallen door het gebruik van illegale dieetpillen, terwijl de zangeres haar gewichtsafname zelf toeschrijft aan paardrijden. Steenwijk benaderde Coldeweijer via haar advocaat en eiste een rectificatie.

Zelfs als de rechter besluit dat Coldeweijer moet rectificeren zoals Steenwijk dat wil, ligt ze daar niet wakker van. "Iedereen weet nu dat als ik dat doe, ik het toch niet meen", stelt Coldeweijer. "Dus wat heeft ze te winnen?"

De eigenaresse van juicekanaal Life of Yvonne liet haar volgers eerder wel weten dat ze geen wederhoor had gepleegd met haar video over Steenwijk en voegde toe dat Steenwijk zelf beweert dat de bewering niet klopt. Steenwijk wil echter uit de mond van Coldeweijer horen dat het verhaal niet waar is, maar dat weigert de juicevlogger, omdat ze nog steeds achter haar verhaal staat.

'Als er straks iemand op de ic ligt, komt het door Coldeweijer'

Steenwijk stelde vrijdag in de rechtszaal dat de beweringen van Coldeweijer een "keiharde leugen" zijn. Ook is de zangeres van mening dat in de rechtszaal bleek dat Coldeweijer geen bewijs heeft voor haar beweringen.

De zangeres zegt hinder te ondervinden van de beweringen van Life of Yvonne en nu regelmatig benaderd te worden door mensen die afslankpillen willen gebruiken. "Het is heel vervelend dat ik tot de dag van vandaag berichtjes daarover krijg. En ook dat mijn moeder, mijn zus en vrouw worden benaderd door mensen die pillen willen", aldus de zangeres.

"Coldeweijer heeft ervoor gezorgd dat ik voor mensen de inspiratiebron ben geworden van afslankpillen. Maar als er straks iemand met een hersenbloeding op de intensive care ligt, is dat niet mijn verantwoordelijkheid, maar die van Coldeweijer. Ik heb die pillen nooit gebruikt."

Die laatste beschuldiging vindt Coldeweijer op haar beurt weer te ver gaan. "Ik vond het bizar dat ze zei dat als er iemand op de ic belandt, dat dan door mij komt. Dat vind ik nogal heftig om de boel zo te verdraaien."